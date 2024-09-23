ناصر عباس: الشلماني له أخطاء كثيرة في مباريات الأهلي.. وكان هناك حكام أفضل منه لإدارة السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ناصر عباس الحكم الدولي السابق، أن اختيار الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي غير موفق، وهناك حكام أفضل فنيًا منه داخل القارة قادرين على إدارة تلك المباراة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كل الاحترام والتقدير للحكم الليبي معتز الشلماني، ولكن هناك عشرين حكما محترفًا في قائمة الحكام بالكاف، منهم دحان بيدا وجان جاك ندالا، ومصطفى غربال، والذي أدار لقاء العين أمام أوكلاند سيتي وقدم مستوى رائع، والكيني بيتر كاماكاو وهناك عدد كبير من الحكام الجيدين ويمتلكون خبرات كبيرة".

وأضاف: "الشلماني أدار ذهاب نهائي الأهلي ضد الوداد في في 2023، وكان هناك ركلتين جزاء لـ حسين الشحات في تلك المباراة، وحالة طرد لـ يحيى عطية الله وقتها بعدما لعب الكرة بيديه وعطل انفراد، وفرصة محققة للتسجيل، وظهرت له أخطاء كثيرة".

وتابع: "الشلماني أدار في أمم إفريقيا الماضية 4 لقاءات، أهمها في الدور نصف النهائي بين كوت ديفوار والكونغو، وقدم مستوى جيد، وأدائه تطور بالفعل، لكن لديه العديد من الأخطاء في مواجهات الأهلي، وكان هناك حكام أفضل منه لإدارة تلك المباراة".

وواصل: "معتز الشلماني لديه أخطاء في عدد من المباريات خصوصا في لقاءات الأهلي بدوري الأبطال، ولكن في الفترة الأخيرة استطاع تطوير أدائه مؤخرًا".

وأكمل: "هناك حكام في إفريقيا لديهم خبرات وأفضل من الشلماني لإدارة المباراة، وكلما كان الحكم لديه خبرات في إدارة اللقاءات الكبيرة، لأن الحكم الليبي 34 سنة لا يمتلك الخبرة المطلوبة، وهناك دحان بيدا ومصطفى غربال وغيرهم من الحكام الكبار.. وفي النهاية نتمنى أن يكون مستوى الشلماني جيد في السوبر الإفريقي".

وأوضح: "الكاف لن يستجيب لأي ضغوط ومن الصعب أن يقوم بتغيير الشلماني، كما أن هناك ماريا حكمة الفار لديها بعض الأخطاء، وتم اختيار (كوكتيل) من الدول، وكان لابد من البحث عن وجود تجانس بين طاقم الحكام بالكامل، مثلما يدير أمين عمر ومعه طاقم مصري، وهذه الأمور مهمة وتفرق كثيرًا في الخروج بالمباراة بشكل جيد".

وأتم: "أتمنى أن يظهر الشلماني بمستوى جيد في اللقاء خصوصا أنها سوف تشهد ضغوط كبيرة، وكان من الممكن إسنادها إلى غربال أو دحان، لكن في النهاية نتمنى من الحكم الليبي ان يخرج بالمباراة بشكل جيد، وهو حكم يمتاز بالأمانة، لكن فنيًا كان هناك أفضل منه".