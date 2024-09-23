خبير تحكيمي: مباراة السوبر الإفريقي أكبر من معتز الشلماني.. ولجنة حكام الكاف أخطأت في اختياره

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم الليبي معتز الشلماني، الذي تم تعيينه لإدارة لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، من الحكام الجيدين ويمتاز بالامانة الشديدة، مشيرًا إلى أن اختيار "كاف" للشلماني غير جيد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كل نادٍ من حقه يدافع عن مصالحه، ولكن المباراة "أكبر من الشلماني"، وكان لابد تعيين طاقم حكام أفضل، وكان من الممكن وجود طاقم حكام مصري".

وأضاف: "لو كان تم تعيين حكم مصري كان سيكون هناك التزام تام من لاعبي الفريقين لأن المباراة تحت تنظيم الكاف وسوف تشهد عقوبات كبيرة حال الخروج عن النص".

وأوضح: "اندهشت من خبر تعيين الحكم الليبي الشلماني، وشاهدت مستواه في عدة مباريات للأهلي والزمالك، وكان من الممكن إسناد اللقاء لـ الحكم الكونغولي ندالا، والابتعاد تماما عن حكام شمال إفريقيا تمامًا".

وواصل: "وهناك حكم سوداني محمود إسماعيل، بالإضافة لحكم آخر موريتاني دحان بيدا ظهر في أمم إفريقيا الأخيرة، ومرشح بقوة للتواجد في كأس العالم القادمة".

وأكمل: "أنا متخوف من الحكم الليبي (فنيا)، لكنه حكم أمين ونزيه بعيدا عن المستوى الفني، كان من الأفضل وجود حكم كبير في ظل أجواء المباراة الصعبة والجماهيرية التي ستقام في السعودية بحضور جماهيري غفير، وهو ما يمثل ضغوطًا كبيرة على الحكم.. وكان هناك خيارات آخرى أكثر خبرة أمام لجنة حكام الكاف".

وتابع: "أنا متوافق مع تخوف مسئولي الزمالك، وكذلك الجماهير من الناديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا استطيع تخيل ما فعله مسئولي لجنة الحكام بالكاف، وتعيين الشلماني لتلك المباراة المثيرة، والتي ستشهد أجواء جماهيرية صعبة وكان لابد من وجود حكم لديه خبرات لأنها مباراة صعبة وكبيرة".

وشدد على أن لاعبي الأهلي والزمالك سيظهرون التزامًا كبيرًا في تلك المباراة، وكان يجب أيضا وضع حكام الفار من أصحاب الخبرات، فوجئت أيضا بالأسماء المعلنة، منهم أحد السيدات، خصوصا أن تقنية الفيديو قد يكون لها دورًا خلال اللقاء، ونتمنى عدم إفساد تلك المواجهة التي تقام في السعودية.