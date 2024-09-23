الاتحاد السكندرى يطلق شعار البطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى شعار و لوجو البطولة العربية لكرة السلة رجال رقم " 36 " و التى يستضيفها زعيم الثغر خلال الفترة من 1 اكتوبر حتى 12 أكتوبر 2024 بمشاركة 16 فريق من أعرق الاندية العربية

وقد بدأ الاستعداد على قدم وساق من اجل تقديم البطولة بما يليق بأسم مصر وتاريخ زعيم الثغر

وقد أكد حازم الرجال مدير البطولة وأمين صندوق لنادى الاتحاد السكندرى ان محمد مصيلحى رئيس النادى يتابع على قدم وساق كل صغيرة وكبيرة خاصة بالبطولة من أجل تقديمها فى ابهى صورة لها مثلما قدمت من قبل

وأكد الرجال على أن الاجتماع الفنى للبطولة سيكون يوم ٣٠ سبتمبر الجارى بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية

وشدد على ضرورة الالتزام خلال فترة البطولة بالإجراءات الإعلامية المتبعة من خلال قناة دبى والنيل للرياضة المصرية.

يذكر أن البطولة ستقام بصالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد وصالة برج العرب وصالة مبارك بسموحة.

ويشارك من مصر ٣ فرق هم الاتحاد السكندرى وسبورتنج وسموحة.