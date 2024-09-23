كواليس موافقة ميكالي علي تدريب منتخب مصر للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي، أسباب عودة المدرب البرازيلي إلى مصر بعد نهاية عقده مع منتخب الفراعنة الأولمبي عقب أولمبياد باريس 2024.

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وقال وكيل ميكالي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"الاتفاق تم بين ميكالي والاتحاد المصري، ميكالي عاد لقيادة المنتخب المصري للشباب ليستكمل مساهمته في تطوير الكرة المصرية".

وأضاف:"العودة لقيادة شباب مصر على أمل أن يجد لاعبين أكثر بخبرات أفضل في جيل 2005 تساعده في التأهل للأولمبياد القادمة في 2028"

واكمل:"التركيز في عمل ميكالي الأن هو التأهل إلى الأولمبياد والعقد ساري حتى الأولمبياد القادمة"

وأردف:"ميكالي سعيد بالخطوة خصوصًا وإنه مهتم بالكرة المصرية

وأختتم:" ميكالي سعيد بالعمل مع المنتخب المصري وما تم تحقيقه مع الجيل الأولمبي