في غياب محمد شريف.. الخليج يتعرض للهزيمة على يد الطائي في كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي الطائي انتصارا كبيرا على نظيره الخليج الذي يلعب له النجم المصري محمد شريف، بنتيجة 5-2 بعدالوصول لشوطين إضافيين في اللقاء الذي جمعهما الفريقين في إطار مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغاب الدولي محمد شريف مهاجم منتخب مصر عن صفوف فريق الخليج في مباراة الطائي اليوم للإصابة.

تقدم الطائي عن طريق اللاعب عبد الله السالم بالخطأ في مرماه بعد ما ارتطمت به رأسية ليندر تاوامبا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول، وعزز الفريق تقدمه بهدف ثان عن طريق إبراهيم النخلي في الدقيقة 49، وعاد الخليج للمباراة وسجل هدفين عن طريق عبد الله السالم في الدقيقة 55 وكونستانتينوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وفي الأشواط الإضافية سجل الطائي 3 أهداف عن طريق كل من إبراهيما تاندايا وعبد العزيز فرج وتاوامبا.