وصول جمال علام رئيس اتحاد الكرة لاحتفالية اوسكار الاتحاد بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل جمال علام رئيس اتحاد الكرة لاحتفالية اوسكار اتحاد الكرة. بفرع الاسكندرية

وكانت قد بدأت فاعليات إحتفالية أوسكار الاتحاد المصرى لكرة القدم فرع الاسكندرية لتكريم الافضل فى موسم 2013/ 2024 تحت رعاية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتم عرض استعراض للفنون الشعبية بروح عروس البحر فى الحفل الذى يقدمه الاعلامى عبد الناصر زيدان.

وكان الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم قد كرم قائد القوات البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية

وحضر الحفل الكابتن أحمد الكأس نجم منتخب مصر والكابتن أحمد سامى المدير الفنى لنادى سموحة والكابتن الهانى سليمان حارسمرمى سموحة والكابتن أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سموحة

كما حضر أيضا من رؤساء الاندية أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج والمهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وايضا أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادى الاتحاد السكندرى وحازم الرجال امين صندوق نادى الاتحاد وعضو مجلس الادارة والدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيسنادى سموحة وأشرف مختار عضو مجلس ادارة نادى سموحة

وقد حضر أيضا جاسر منير مدير عام نادى الاتحاد السكندرى لتكريمه كأفضل مدير نادى