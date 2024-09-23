أحدث ظهور لميدو من صالة "الجيم" استعدادا للعودة إلى كرة القدم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ينوي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو العودة إلى ممارسة كرة القدم بشكل احترافي بعد الابتعاد عنها منذ سنوات.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور له من داخل صالة "الجيم" استعدادا للعودة إلى كرة القدم.

وكان قد قال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أفكر في العودة إلى كرة القدم، لأن رحلتي لم تكتمل، وأراهن لو رجعت للدوري سأسجل 10 أهداف".

وأتم: "لم أعتزل كرة القدم وحصلت على فترة راحة لمدة 10 سنوات، وأتدرب في الفترة الحالية مرتين أو ثلاثة كل أسبوع، وأعمل بقوة للتواجد مع أحد الأندية في الدوري المصري الموسم المقبل".

الجدير بالذكر أن ميدو سبق له أن لعب لأندية، الزمالك وأياكس وسيلتا فيجو، بجانب مارسيليا وروما وتوتنهام، بالإضافة إلى ويجان ووست هام يونايتد و ميدلزبره

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