الامارات | منتخب الإمارات للشباب يمطر مرمى جزر ماريانا بـ 13 هدف!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح منتخب الشباب الإماراتي لكرة القدم تحت 20 عاماً نظيره منتخب جزر ماريانا الشمالية بالفوز عليه 13-0 خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، على استاد عبد الله الخليفة في الكويت ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب المقامة حالياً في الكويت، وهو الفوز الثاني على التوالي في هذه التصفيات بعدما كان قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على لبنان 3-2.

وقفز "الأبيض الشاب" برصيد إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة في مباراتين.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات وجزر ماريانا الشمالية كل من الكويت وكوريا الجنوبية، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الصين المضيف للنهائيات الآسيوية.