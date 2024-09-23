شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تركيز على الجوانب الخططية لزيادة الفاعلية الهجومية والان مع تفاصيل الخبر

أدى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مرانه المسائي، على الملعب الرئيسي، باستاد الإسماعيلية، ضمن فترة الإعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

المران المسائي للاسماعيلي اشتمل على جوانب خططية بحتة من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية، كما تطرق المران إلى تدريبات للاعبي الخط الدفاعي حول التمركز والرقابة الدفاعية اللصيقة.

كما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد عبده.

واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب تم إيقافها عدة مرات من قبل الجهاز الفني بهدف تصويب الأخطاء الفنية.

المران شهد حضور الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ شوقي عوض عضو المجلس.

ويخوض الفريق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية سعيا لاستعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.

وتراجع مجلس الاسماعيلى عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الإسماعيلى أول مران بتيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال، وغلب الصمت على الأجواء في بداية فترة الإعداد حزنا على فراق مدرب الإسماعيلى.