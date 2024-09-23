شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يستغل إجازة المصري ويطير إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

استغل باهر المحمدي، مدافع النادي المصري، فرصة حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 8 أيام قبل الاستعداد للموسم الجديد، في السفر إلى الإمارات لقضاء الإجازة برفقة أسرته.

وقرر علي ماهر منح لاعبيه راحة سلبية لثمانية أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2025/2024 والتي من المرجح انطلاقها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

وتأهل النادي المصري إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على الهلال الليبي في دور الـ 32 بنتيجة 5-3، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة، حيث فاز الهلال الليبي في بنغازي بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز المصري بنفس النتيجة في الإسكندرية.

و تأهل دور المجموعات ستة عشر فريقًا جاءوا على النحو التالي :

المصري والزمالك من مصر، الملعب المالي، نهضة بركان المغربي، لواندا سول وبرافوز الانجوليين، قسنطينة واتحاد العاصمة الجزائريين، الصفاقسي التونسي، سيمبا التنزاني، أورابا يونايتد البتسواني، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، إنيمبا النيجيري، أسيك ميموزا الايفواري، جراف السنغالي.