شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فيفا: مصر مليئة بالمواهب العظيمة على رأسهم محمد صلاح ووائل جمعة وأحمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

أكد أنتوني بافو ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ومسؤول الـ"tds"، أن مصر تمتلك مواهب عظيمة وكبيرة مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن ووائل جمعة وعصام الحضري ونتمنى ظهور مواهب أكثر وأكثر الفترة المقبلة.

أضاف مسئول فيفا أن هناك اهتماما كبيرا من فيفا بتطوير قطاعات البراعم والاهتمام بالصغار، وأيضًا البحث وانتقاء المواهب، وأنه على ثقة بالوصول لمواهب كثيرة خلال السنوات المقبلة.

تابع بافو أن هناك مدربين وخبراء سيكونوا متواجدين في مصر خلال الفترة المقبلة لتدريب المدربين المصريين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة؛ للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وانطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات.