شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يزين ملعب التدريب بلافتات تحفيزية قبل السوبر الأفريقى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

حرص مسئولو نادى الزمالك، على تزيين ملعب التدريب اليوم الإثنين بلافتات تحفيزية للاعبين قبل مواجهة السوبر الأفريقى أمام الأهلى بالمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة فى السعودية.

ويحاول مسئولو نادى الزمالك تحفيز اللاعبين بشتى الطرق فى المران الختامى اليوم الإثنين قبل السفر إلى السعودية غدًا لمواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى الجمعة المقبلة.

وتتوجه بعثة الزمالك غدًا، الثلاثاء، إلى السعودية، وقبل موعد المباراة بثلاثة أيام حتى يتفادى اللاعبون الإرهاق قبل يوم المباراة المحدد لها الجمعة المقبل.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.