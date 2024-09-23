شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين الأهلى وبيراميدز فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من التواجد بالتصنيف الثانى للأندية المتأهلة لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بناءً على تصنيف آخر 5 سنوات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما ضمن فريق الأهلى التواجد فى التصنيف الأول للأندية المتأهلة لدور المجموعات، خاصة أن المارد الأحمر هو الفريق حامل اللقب بالنسخة الماضية، ليأتى فى التصنيف الأول.

وأصبح من المحتمل أن يلتقى الأهلى مع بيراميدز فى دور المجموعات بدورى الأبطال، حال وقوع الفريقين فى مجموعة واحدة بعد إجراء قرعة البطولة والمحدد لها 7 أكتوبر المقبل.

وعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة الإفريقية، وحقق الفوز فى الذهاب بنتيجة 3 - 0.