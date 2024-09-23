شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فيفا: اهتمام عالمي بتطوير الناشئين والبراعم.. واكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

كشف أنتوني بافو ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ومسئول الـ "tds"، عن أن هناك اهتماما كبيرا من فيفا بتطوير قطاعات البراعم والاهتمام بالصغار، وأيضًا البحث وانتقاء المواهب.

تابع إأنتوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتطوير قطاعات الناشئين وأكاديمية اتحاد الكرة المصري لتطوير الموهوبين، أن هناك اهتمامات كثيرة في هذه المشاريع وهي تطوير المدرب و المحاضرين وكيفية انتقاء المواهب واللاعبين المميزين والوصول لكل اللاعبين في مختلف الأماكن والبحث عنهم.

وأضاف مسئول فيفا أن هناك خطة لمدة ٤ سنوات لدعم وتطوير الكرة في مصر بالتنسيق مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة و شركة استادات، والاتحاد الأفريقي، وأن هذا المشروع مدعم من الاتحاد الدولي لتطوير المدربين والبحث عن لاعبين مميزين، وأن هناك إقامة لمندوب من الاتحاد الدولي في مصر لمتابعة والإشراف علي المشروع، مؤكدًا أن مصر تمتلك مواهب كبيرة.

وأكد أن تطوير الكرة في مصر ليس متوقف علي الناشئين والبراعم بل يشمل أيضًا الكرة النسائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة؛ للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وانطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات.