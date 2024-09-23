شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الفني للفيفا: دورات للرخصة Pro فى مصر قريباً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسى بلحسن مالوش، المستشار الفني للفيفا، تفاصيل مشروع الكرة المصرية لقطاعات البراعم والناشئين بشراكة بين الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والشركة المتحدة للرياضة وشركة استادات.

وقال مالوش، على هامش مشروع تطوير قطاعات الناشئين والبراعم ، إن الشراكة ستمتد أربع سنوات قابلة للتجديد، بهدف اكتشاف مواهب جديدة للكرة المصرية وتنميتها لتكون حاضرة فى كأس العالم مستقبلا.

وأضاف أن المشروع سيتم تطبيقه على المرحلة السنية من 12 حتى 16 عاما، من أجل اكتشاف المواهب مبكرا، والعمل على تنميتها بشكل سليم، ما ينعكس على الكرة المصرية وكذلك مشروع فيفا لتطوير واكتشاف المواهب.

وزف مالوش بشري سارة للجماهير المصرية، مؤكدا أن الاتحاد المصري نجح في إعادة دورات الرخصة التدريبية A ، والفترة القادمة ستشهد اقامة دورات الـPro في مصر .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة؛ للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وانطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات. ويعقد المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس فى الواحدة ظهرا.