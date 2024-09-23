شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: هدفنا تطوير قطاعات الناشئين والبراعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن المؤتمر الخاص بتطوير قطاعات الناشئين في مصر سيكون طفرة للكرة المصرية في السنوات المقبلة، وأنه سعيد بهذا المشروع الذي سيكون مفيداً لقطاعات الناشئين.

وأضاف علام، فى المؤتمر الصحفي، أن هناك متابعة وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة قدم "فيفا" وشركة استادات برئاسة سيف الوزيري، والشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي، لتطوير قطاعات الناشئين، وهناك آلية عمل لهذا المشروع الضخم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة؛ للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وانطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات. ويعقد المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس فى الواحدة ظهرا.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد حدد يوم 7 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لانطلاق مباريات النسخة الجديدة لدورى المحترفين ، وتم إخطار الأندية بالموعد وجداول المباريات بعد تحديد الملاعب.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص 10% من مدخلاته المالية فى المرحلة المقبلة لصالح أندية القسمين الثانى والثالث، لدعم هذه الأندية لمواجهة التحديات التى تواجهها.

