كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر الافريقى فهى فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن المواجهة المرتقبة.

س: متى تقام مباراة الاهلى أمام الزمالك فى السوبر الافريقى؟

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي؟

س: لماذا يواجه الأهلى الزمالك فى السوبر الأفريقي؟

ج: الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

س: ما هي القاب الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى؟

ج: وسبق وفاز الأهلي فاز بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

ج: تواجه الأهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقا الكرة المصرية، إذ إنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".

س: متى يطير الأهلى إلى السعودية؟