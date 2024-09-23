شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يوجه رسالة خاصة لعائلته قبل مواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

وجه حسين الشحات ، نجم النادى الأهلى، رسالة خاصة لعائلته عبر حسابه على فيس بوك، ونشر اللاعب صوراً تجمعه مع زوجته وأبنائه ووالدته وشقيقه أثناء الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بطلا للدوري وعلق قائلا، "شكرا إنكم فى ضهري ومعايا ربنا يخليكم ليا يارب".

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، نجمه حسين الشحات تعليمات خاصة قبل مواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقى الجمعة المقبل.

وحرص كولر على منح بعض النصائح الفنية لـ حسين الشحات قبل مباراة القمة المرتقبة، بعدما لاحظ تأثر اللاعب بعدم استعادة فورمته الفنية والبدنية حتى الآن، رغم مشاركته فى مباراتى جورماهيا الكينى بشكل أساسى.

وطالب كولر حسين الشحات بتنفيذ التعليمات الفنية، مشدداً على ثقته الشديدة فى قدرته على هز شباك الزمالك فى لقاء السوبر.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.