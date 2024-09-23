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بتكليف الخطيب.. الأهلي يعلن رئيس بعثة الفريق في السعودية لمواجهة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية يوم الأربعاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبلة، في السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي قام الغزاوي بالتنسيق مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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