"محدش يخوفنا".. لاعب العين الإماراتي يتحدث عن مواجهة الأهلي بكأس إنتركونتيننتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث خالد البلوشي، لاعب فريق العين الإماراتي، على مواجهة الأهلي المقبلة، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ونجح العين الإماراتي في تحقيق فوزا كبيرا على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 6-2 في الدور التمهيدي، ليواجه الأهلي في الدور المقبل.

وقال "البلوشي" في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "دائمًا نقول العين بمن حضر، التدوير شيء مطلوب، ولم نتفاجأ من مستوانا في مباراة أوكلاند سيتي".

أكمل: "كنا على قدر المسؤولية في المواجهة الماضية ونعلم أننا سنواجه الأهلي في المباراة المقبلة، ولكن لا يوجد فريق يخيف نادي العين".

وأتم تصريحاته:"دائما فريق العين شامخ على أندية أفريقيا وهو بطل آسيا، وإن شاء الله نكون على قدر المباراة".

وتقرر أن تقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الحالي، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي البطولة.

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