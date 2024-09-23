"بتعب نفسيًا بسبب الأهلي".. صلاح محسن يكشف لأول مرة مفاوضات الانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي مفاوضات نادي الزمالك للتعاقد معه، وحزنه الشديد من رحيله عن الأهلي في الفترة الماضية.

وقال صلاح محسن في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أنا سعيد في المصري، مجلس الإدارة محترم جدًا، ونحصل على مستحقاتنا ولا يوجد أي تأخير فيها".

وأكمل: "تلقيت عرضًا من الزمالك، ولكن النادي المصري يرفض تمامًا التخلي عني، ولا أعلم هل العرض مازال قائمًا أم لا، لأن كل شيء في يد مجلس إدارة النادي، ولم يتحدث أحد معي بشأن العروض المقدمة لي".

أضاف: "أنا ألعب في نادي كبير وجماهيري مثل المصري، وأحترمه جدًا ومستمر في صفوف، ولا يوجد فرق بينه وبين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك".

وأوضح: "أي لاعب يتمنى الانضمام لنادي الزمالك، جماهيره كبيرة وعظيمة، وأنا بتعب نفسيًا من الحديث عن سبب رحيلي من الأهلي".

وتابع: "سجلت هدفًا في مواجهة أفريقية، بعد لقاء الأهلي وصنداونز، وقمت بحركة غير مقصودة أغضبت الجماهير، وبعدها كولر أخطرني أنني المهاجم الثالث أو الرابع في صفوف الفريق، وبعد وصول وسام أبو علي كان يرى أنني المهاجم الخامس".

وأردف: "رحلت عن الأهلي باختياري، للحصول على فرصة المشاركة وإثبات نفسي أنني لاعب جيد، وكان يتبقى سنتين في عقدي مع القلعة الحمراء، والأهلي نادي كبير بكل تأكيد، ومجلس الإدارة على أعلى مستوى، وأخبرت الخطيب بقراري، والمصري دفع مقابل مادي للتعاقد معي".

وأتم تصريحاته: "أرى أن مباراة السوبر الأفريقي صعبة على الفريقين، ومثل هذه المباريات تكون خارج التوقعات، وأرى أن الحظوظ متساوية بنسبة 50% لكل فريق".

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