شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة عن تنظيم كأس العالم للأندية لكرة اليد: حدث الأول من نوعه والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، على موقع "إكس"، فيديو ترويجيا لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للرجال فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكتب حساب المتحدة، "في حدث هو الأول من نوعه بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للرجال على أرض مصر، ومواجهات من أقوى ما يكون بين نخبة أندية كرة اليد العالمية بأجواء لا مثيل لها، تحت تنظيم الشركة المتحدة للرياضة، من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وكشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد الـ"سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءاً من يوم 27 سبتمبر الجارى، عن تأجيل حفل الافتتاح 24 ساعة ليقام السبت 28 من نفس الشهر، بسبب السوبر الأفريقى لكرة القدم المحدد له التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى والزمالك مباريات المونديال الجمعة، حيث يلتقى الأهلى مع جامعة سيدنى والزمالك مع بطل البرازيل.