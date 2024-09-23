شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بجماهير الزمالك: إبداع الفرسان يضيء المدرجات قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الأفريقية، التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، بجمهور الزمالك، قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي المقرر له الجمعة المقبل باستاد المملكة أرينا بالسعودية.

ونشر الحساب صورًا لبعض إبداعات جمهور الزمالك فى المدرجات، معلقًا عليها: "إبداع الفرسان يضيء المدرجات.. جماهير الزمالك مستعدة لمساندة فريقها في مدرجات ⁧المملكة أرينا".



جمهور الزمالك

ويستهدف البرتغالى جوزيه جوميز التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الأهلى لتكون البطولة خير انطلاقة للموسم الجديد، فضلا عن أن الخواجة على علم بأن الفوز فى هذا اللقاء سيمنحه صك العبور إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

وأعلن جوزيه جوميز حالة الطوارئ داخل القلعة البيضاء، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال هذا الأسبوع حتى موعد المباراة المرتقب الجمعة المقبل، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" التى من الممكن أن تشغل تركيزهم وتأخذ حيز كبير من تفكيرهم.

ويتفهم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وجهة نظر المدرب جيداً ويعلمون قيمة مباراة السوبر جيداً، كونها ستكون نقطة فارقة فى مشوار الفريق الأبيض هذا الموسم نحو حصد مزيد من البطولات.