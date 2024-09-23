شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتي كلوب" تفتح ملاعبها لمبادرة "حالمون" تحت رعاية استادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي، انطلقت اليوم مبادرة "حالمون" في مصر بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية وجامعة لايبزج الألمانية.. وتهدف لدعم الأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة لم تتح أمامهم فرص المشاركة الرياضية.



ومن المقرر أن تتخذ المبادرة ملاعب سيتي كلوب مركزاً لانطلاقها نحو تحقيق عملية التحول المطلوبة لهؤلاء الأطفال وتزويدهم بكل سبل بناء الثقة بينهم وبين مجتمعاتهم وتطوير مهاراتهم الحياتية لرسم مستقبل مشرق لهم.



جانب من الحضور



مبادرة حالمون



جانب من المبادرة



حضر افتتاح المبادرة أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي رئيس قطاع النشاط الرياضي ومحمد مصطفى نائب رئيس القطاع وهشام الفقي مدير التسويق بشركة استادات وأحمد أبو بكر مدير سيتي كلوب فرع العبور.



وتأتي المشاركة في المبادرة التي تستمر حتى ٢٠٢٦ ضمن استراتيجية استادات وسيتي كلوب في الاهتمام والمشاركة في كافة المبادرات الوطنية والاجتماعية .