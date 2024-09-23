شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات الزمالك ونسبة فوز الأهلي بالسوبر.. الأبرز فى تصريحات صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

كشف صلاح محسن ، مهاجم النادي المصري ، عن تلقيه عرضاً من نادي الزمالك للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض، غير أن إدارة المصري رفضت الأمر بشكل نهائي، مؤكداً أن نسبة فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام الزمالك تصل إلى 80%.

وقال صلاح محسن، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، "من وجهة نظري أرى أن الأهلي استعداده جيد واحتفل ببطولة الدوري، والزمالك ضم صفقات جديدة، فأنا أعطي نسبة 80% فوز الأهلي، أما نسبة فوز الزمالك فهى 50%، أرى أن الأهلي هو الأفضل في الفترة الأخيرة، والزمالك سيحاول استغلال الصفقات الجديدة، لكن المباراة صعبة على الفريقين.

وتابع، "تلقيت عرضًا من الزمالك، ولكن النادي المصري يرفض تمامًا التخلي عني، ولا أعلم هل العرض مازال قائمًا أم لا، لأن كل شيء في يد مجلس إدارة النادي، لم يتحدث أحد معي بشأن العروض المقدمة لي، وأنا ألعب في نادي كبير وجماهيري مثل المصري، وأحترمه جدًا ومستمر في صفوف، ولا يوجد فرق بينه وبين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

واختتم صلاح محسن، "أي لاعب يتمنى الانضمام لنادي الزمالك، جماهيره كبيرة وعظيمة".

وعبر النادي المصري إلى دور المجموعات بعد تخطي الهلال الليبي في تمهيدي الكونفدرالية، خلال مواجهة مثيرة، حيث انتهت مباراتي، الذهاب في ليبيا والإياب في الإسكندرية، بنفس النتيجة، وفاز الهلال في اللقاء الأول بنتيجة 3-2، ثم فاز المصري في اللقاء الثاني بنفس النتيجة في برج العرب، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي رجحت الفريق البورسعيدي بعد الفوز من خلالها بنتيجة 5-3.

وكان صلاح محسن، سجل هدفين لصالح المصري في مباراة الذهاب أمام الهلال الليبي ببنغازي، قبل أن يعود ويسجل هدفين في مباراة الإياب بالإسكندرية.