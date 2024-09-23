شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة بودابيست للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ 16 ببطولة بودابيست للاسكواش، التي تستضيفها المجر خلال الفترة بين 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 30 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 3 لاعبين مصريين وهم: ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، وعمر مسعد.

ويلتقي ياسين الشافعي مع الإٍباني برنات جوم، فيما يواجه محمد أبو الغار الإنجليزي سايمون هربرت، ويلتقي عمر مسعد مع الإنجليزي ديكلان جيمس.

من ناحية أخرى، يترقب البطل المصري الصاعد محمد زكريا التقدم في التصنيف العالمي الجديد للاسكواش، والمقرر صدوره فى الأول من أكتوبر المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، ومن المقرر أن يتقدم زكريا من المركز 58 إلى المركز 49، متخطيا 9 مراكز ليقتحم قائمة التوب 50 بعد تتويجه ببطولة كأس ناش للاسكواش.

وتوج محمد زكريا ببطولة كأس ناش للاسكواش، التي استضافتها كندا خلال الفترة بين 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.