"خرج أمام الجيش الرواندي".. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة لاعبه ومدة الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر خلال مباراة الفريق الماضية أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق بيراميدز، في تحقيق الفوز على نظيره الجيش الرواندي بثلاثية، والتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد المنيري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بيراميدز، أن اللاعب خرج من مباراة الجيش الرواندي مصابا بسبب معاناته من التهابات شديدة في مفصل العانة وأسفل جدار البطن، وشارك بدلا منه زميله كريم حافظ.

وأوضح المنيري أن الجهاز الطبي لنادي بيراميدز وضع لمحمد حمدي برنامجا علاجيا وتأهيليا يؤديه على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أمل تجهيزه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية والمباريات.

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