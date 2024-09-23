"متوصلش للدرجادي".. شوبير يوجه رسالة قوية لـ بلال ويكشف رد فعل مفاجئ الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية إلى أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق، بعد حديثه عن الزمالك بشكل سيء قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، موضحا مفاجأة في رد فعل النادي الأبيض.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "عايز أوجه رسالة لأحمد بلال وأنا مختلف معاه طبعا، وأقوله ما ينفعش التقليل يوصل للدرجادي لكيان كبير زي نادي الزمالك وتقول هيسافر ليه، أحسنلهم ما يسافروش.

أضاف: "التقليل من الزمالك لا مطلوب ولا مستحب ولا مقبول ولا ينفع أصلا، هو بلال دمه خفيف بس نادي الزمالك كيان كبير أوي، لأن ده كدا مش رأي ده راح في حته تاني".

أكمل: "قول أن الأهلي هيكسب زي ما أنت عاوز، وأن المباراة هتبقى من جانب واحد زي ما أنت عاوز، ولكن توصل للسخرية لا ما ينفعش، ومش عيب أنك تطلع تعتذر وتقول أنك غلط".

وأتم تصريحاته: "المفاجأة بقى وما علمته أن التصريح ده اتحط في غرفة ملابس الزمالك، وقالهم المسؤولين شوفوا بيقولوا عليكم أيه، وده ذكاء كبير منهم، ونادي الزمالك مليان خبرات بكل صراحة، وهيبقى خصم قوي جدا في المباراة".

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