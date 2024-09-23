موعد مباراة الخليج والطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الخليج السعودي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد شريف، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يصطدم مع فريق الطائي في إطار مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الطائي والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مباراة الطائي ضد الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة السابعة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والرياض.

وتنقل أحداث مباراة الخليج والطائي عبر قناة “SSC1 HD”.

ويأمل الخليج في تكرار إنجازه في الموسم الماضي عندما تمكن من بلوغ نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث تعرض للهزيمة أمام النصر.

يُذكر أن الطائي خرج من نفس الدور في الموسم الماضي بعد خسارته مباراته أمام الفيصلي، بينما وصل الخليج إلى نصف النهائي بعد فوزه على العدالة وضمك وأبها، ليخسر من النصر في نصف النهائي.