منتخب الكونغ فو يصل بروناني للمشاركة في بطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - وصل المنتخب المصري للووشو كونغ فو إلى دولة بروناني للمشاركة في بطولة العالم التاسعة للشباب التي تقام في بروناي حتى 30 سبتمبر الجاري حيث تضم البعثة 15 لاعب ولاعبة يتنافسون في البطولة التي يشارك فيها 80 دولة.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين بـ 15 لاعب ولاعبة وهم محمد رضا، عمر عبد المقصود، سلمي عبدالحميد، حبيبه رمضان، منه الله رضا، عمر فتحي، مروان عصام، يوسف يحيي، جمعه منصور، يوسف كريم، عمار محمد، يمني إسماعيل، سيف حمدي، بلال حسن، عمار حسن.

ويترأس بعثة منتخب مصر في بروناني المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو كما يتواجد ضمن البعثة الحكم الدولي وليد أبوهيسة حكم دولي ساندا، خلاف عمر مدير فني أساليب، حسن عبد الموجود مدير فني ساندا، إسلام نجيب مدرب ساندا، والدكتور أحمد عبد النبي إخصائي علاج طبيعي.