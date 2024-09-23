موعد مباراة النصر والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق النصر السعودي تحت قيادة مدربه الايطالي ستيفانو بيولي، لمواجهة نظيره فريق الحزم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستهل النصر مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين لتعويض خسارة لقب النسخة الماضية بمباراة النهائي أمام الهلال بركلات الترجيح.

موعد مباراة النصر والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر والحزم في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والحزم اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة النصر والحزم عبر فضائية ssc 1 الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي "روشن" الذي انطلق منذ أربع جولات، برصيد 8 نقاط حصدهم من انتصارين وتعادلين.

أما فريق الحزم فينشط حاليًا في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" بعد أن هبط في النسخة الماضية من دوري روشن باحتلاله المركز الأخير.

ويتواجد فريق الحزم في المركز الثالث بترتيب جدول الدرجة الأولى السعودي برصيد 10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل وحيد.