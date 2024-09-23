حسن محمد: أهلي 2008 حقق بداية مميزة في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن محمد، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008، أن لاعبي الفريق ظهروا بشكل جيد في المباراة الأولى ببطولة الجمهورية وحققوا فوزًا مستحقًا على الجونة بثلاثية نظيفة.

وقال حسن محمد إن ضربة البداية دائمًا ما تكون صعبة، وهذا ما وضح خلال الشوط الأول حيث أهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة، ولكن رغم ذلك تحلوا بالصبر والهدوء وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني.

وأكد المدير الفني لأهلي 2008 أن لاعبيه لم يشعروا بالتوتر من تأخر الهدف الأول، مؤكدًا أن الهدف الذي جاء في مطلع الشوط الثاني منحهم الشعور بالأفضلية والثقة في أنفسهم، وجعلهم يسيطرون على مجريات اللعب.

اختتم حسن محمد حديثه مؤكدًا أن لاعبيه كانوا في حالة بدنية جيدة، ولم يتوقفوا عن الركض طوال الـ90 دقيقة، متمنيًا أن يتواصل الأداء المميز في المباريات المقبلة.