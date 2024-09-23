خالد الغندور يزف بشرى لعشاق الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي خالد الغندور إن ثنائي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا جاهزان لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي المقرر له يوم الجمعة المقبلة بالسعودية".

وأضاف الغندور:" مصطفى شلبي ودونجا جاهزان للمشاركة مع الزمالك في السوبر الأفريقي".

وواصل:"الثنائي تعرضا لإصابات قوية خلال مباراة الشرطة الكيني وحصلا على راحة من مران أمس وبنسبة تتخطى ٩٥٪ هيكونوا متواجدان في السوبر الأفريقي امام الأهلي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي ، في مباراة من المتوقع أن تكون في غاية القوة والإثارة في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين .