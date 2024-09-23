الارشيف / اخبار الرياضه

خالد الغندور يزف بشرى لعشاق الزمالك قبل مواجهة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي خالد الغندور إن ثنائي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا جاهزان لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي المقرر له يوم الجمعة المقبلة بالسعودية".

وأضاف الغندور:" مصطفى شلبي ودونجا جاهزان للمشاركة مع الزمالك في السوبر الأفريقي".

وواصل:"الثنائي تعرضا لإصابات قوية خلال مباراة الشرطة الكيني وحصلا على راحة من مران أمس وبنسبة تتخطى ٩٥٪ هيكونوا متواجدان في السوبر الأفريقي امام الأهلي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي ، في مباراة من المتوقع أن تكون في غاية القوة والإثارة في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا