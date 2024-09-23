شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الوحدة السورى ببطولة السوبر الدولية للسلة فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك اليوم مع الوحدة السورى في ثالث مبارياته ببطولة السوبر الدولية لكرة السلة التي تقام بدمشق، وتستمر حتى 27 من الشهر الجارى.

وكان الزمالك فاز على الإنترانيك اللبناني في مباراة الأمس بنتيجة 78ـ 73 في ثانى مبارياته، ومن قبلها الفوز على NSA اللبناني في أول مباراة.

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية على مستوى ربع النهائي، و 26 سبتمبر دور قبل النهائى، على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 في ختام البطولة.

ويشارك الزمالك في البطولة بقائمة تضم كلا من معاذ أيمن، أحمد إسماعيل، عمر هشام، أحمد عزب، خالد عبد الناصر، على عمر، مهاب ياسر، محمد إبراهيم ، محمد يونس، عمر عزب، محمد ايمن ، أحمد ياسر، بهاء الدين رمضان، بالإضافة إلى أدم الحلوانى.