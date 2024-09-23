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اتحاد الكرة يحدد 7 أكتوبر موعداً نهائياً لانطلاق دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد – حاتم رضا

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:00 ص

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم 7 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لانطلاق مباريات النسخة الجديدة لدورى المحترفين ، وتم إخطار الأندية بالموعد وجداول المباريات بعد تحديد الملاعب.


وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص 10% من مدخلاته المالية فى المرحلة المقبلة لصالح أندية القسمين الثانى والثالث، لدعم هذه الأندية لمواجهة التحديات التى تواجهها.


وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن دورى القسم الثاني أ المعروف باسم دورى المحترفين سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.


وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، على أن يتحدد موعد انطلاق هذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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