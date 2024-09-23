شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 7 أكتوبر موعداً نهائياً لانطلاق دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم 7 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لانطلاق مباريات النسخة الجديدة لدورى المحترفين ، وتم إخطار الأندية بالموعد وجداول المباريات بعد تحديد الملاعب.



وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص 10% من مدخلاته المالية فى المرحلة المقبلة لصالح أندية القسمين الثانى والثالث، لدعم هذه الأندية لمواجهة التحديات التى تواجهها.



وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن دورى القسم الثاني أ المعروف باسم دورى المحترفين سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.



وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، على أن يتحدد موعد انطلاق هذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.