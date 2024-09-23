شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستغل إجازة الـ10 أيام ويناقش ملف الصفقات من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو نادى بيراميدز ، برئاسة ممدوح عيد، فترة الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الكروي الأول لمدة 10 أيام، عقب التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، من أجل إعادة فتح ملف الصفقات مرة أخرى، والذى كان تم تأجيله لبعد الانتهاء من منافسات دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

بيراميدز أعلن التعاقد مع 3 لاعبين وهو عبد الرحمن مجدى الذى تم التعاقد معه من نادى الإسماعيلى، ويوسف أوباما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وطارق علاء من سموحة، ثم تم تعطيل ملف الصفقات أو اللاعبين الراحلين عقب الإعلان عن تلك الصفقات الثلاثة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو بيراميدز جلسة مع الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، من أجل مناقشة المراكز التي تحتاج لتدعيمات قبل غلق باب الانتقالات في 25 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مناقشة ملف الراحلين، حيث تلقى عدد كبير من اللاعبين عروضًا للرحيل عن الفريق السماوى في الميركاتو الصيفي الجارى، أبرزهم أسامة جلال الذى يرغب الزمالك في التعاقد معه.

وكان يورتشيتش قرر مكافأة اللاعبين بمنحهم إجازة من التدريبات لمدة 10 أيام بعد تحقيق الفوز على الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري الأبطال، وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق، ليعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.