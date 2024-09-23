بعد الاحتفاء بصورته مع والده... أبرز المعلومات عن مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

خطف احتفال مصطفى أبو الخير لاعب النادي الأهلي ووالده بدرع الدوري المصري الـ44 قلوب عشاق ومتابعي الكرة المصرية وبالتحديد جماهير القلعة الحمراء.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "أكس" صورة أبو الخير مع والده في احتفاليه تسليم درع الدوري معلقاً:"صوره كلها فخر وإعتزاز ، لآعبنا مصطفى أبو الخير ووالده ..صورة جميلة".

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن مصطفى أبو الخير لاعب النادي الأهلي:

-من مواليد 1 يناير 2003.

- لاعب خط وسط دفاعي ويجيبد اللعب في أكثر من مركز.

-بدأ مشواره في أكاديمية بأرض اللواء.

- انتقل إلى صفوف النادي الأهلي عام 2010 في عمر الـ14 بعدما تم اختياره من قبل عبد النبي عاشور.

- تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالقلعة الحمراء 2023.

- ⁠ - يبلغ من العمر حالياً 21 عاماً.

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