مع زوجته وأولاده.. سامي قصمان يحتفل بدرع الدوري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد
احتفل سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، بدرع الدوري المصري الممتاز الـ44 في تاريخ القلعة الحمراء وذلك رفقة زوجته وأولاده.
وحرص قمصان على التقاط بعض الصور مع زوجته وأبنائه مع درع الدوري المصري الممتاز.
والجدير بالذكر أن النادي الأهلي تسلم درع الدوري للموسم الماضي، عقب انتهاء مباراته أمام جورماهيا الكيني بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2024-2025.
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