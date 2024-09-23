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نجم الأهلي السابق: أرفض رحيل معلول في يناير

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أفضل اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم النادي في السنوات الأخيرة.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أرفض رحيل علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي في يناير المقبل وأعتقد أنه سيتم حل أي أزمة تتعلق باللاعب من جانب إدارة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة".


وأضاف:" علي معلول لاعب لا غني عنه داخل صفوف فريق الأهلي وسيكون له دوراً كبيراً في الفترة المقبلة ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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