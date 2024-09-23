الخطيب يفرض حظراً إعلامياً قبل السوبر الافريقي .. ويحفز اللاعبين بصرف المكافآت

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر محمود الخطيب رئيس الأهلي فرمانا للجهاز الفني واللاعبين بضرورة غلق ملف الاحتفالات بالدوري وتطبيق الحظر الإعلامي مجددا فور مغادرة باب الاستاد والتركيز في المرحلة القادمة التي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم الجمعة القادم في كأس السوبر الافريقي بالمملكه العربيه السعوديه.

وأشاد الخطيب بالجمهور الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحطي الصعاب في الموسم الماضي وتحقيق البطولات، مؤكدا أنهم يستحقون الفوز بالبطولات والاحتفال بها مع الجمهور.

وأكد الخطيب على أهمية دخول الموسم الجديد بنفس إرادة البطل لمواصلة الانجازات، مشددا على دور الجماهير في مساندة ودعم الفريق وأنها العامل الرئيسي للنجاح.

وأكد كولر أن الفريق قدم أداء رائعا وأظهر شخصية وأنه فخور بجميع اللاعبين والفوز بالبطولة الصعبة بسبب ضرورة الفوز في جميع المباراة خلال وقت قصير، مشددا على صعوبة توقع الفائز بالبطولة، وان الأهلي لديه اسم كبير يضعه دائما في الترشيحات للفوز باي بطولة.

وحذر سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، لاعبيه من اختراق الحظر الإعلامي المفروض على الجميع خصوصاً على السوشيال ميديا عقب ازمه تصريحات حسين الشحات في أزمة احمد فتوح لاعب الزمالك.

من ناحية أخري، حرص مجلس الادارة على صرف مكافآت الفوز بالدوري للاعبين والجهاز الفني قبل مباراة جورماهيا، لتحفيزهم قبل مواجهة السوبر الافريقي الذي يسعى الأهلي إلى تعويض خسارته في الموسم الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.