كواليس مفاوضات علي معلول مع الدحيل القطري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ البحث عن نادي جديد للخروج على سبيل الإعارة في يناير المقبل بسبب غضبه من إدارة القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"يشعر علي معلول بالغضب من إدارة النادي الأهلي بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية والمحلية حتى الأن ووجود اتجاه كبير لرحيله في يناير المقبل ولو على سبيل الإعارة".



وأضاف:"غاب علي معلول عن احتفالية النادي الأهلي أمس السبت احتفالاً بالتتويج بالدوري الممتاز للمرة 44 في تاريخه مما أثار الجدل حول سر غياب معلول عن هذه الاحتفالية".

وواصل:"علي معلول طلب من الأهلي الحصول على إجازة قصيرة بعد مباراة السوبر الإفريقي وذلك لترتيب أوضاعه حيث ينوى اللاعب السفر إلى قطر والحديث مع نادي الدحيل القطري لاستعارته في يناير لنهاية الموسم الجاري في حال عدم قيده في يناير خاصة أن النادي كان يرغب في التعاقد معه قبل الإصابة وعدم الاعلان عن تجديد عقده رسمياً حتى الأن".