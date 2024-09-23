شكرا لقرائتكم خبر عن هندريك يكشف سبب عودته لمصر بعد سنوات من الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي هندريك هيلمكه لاعب الأهلي السابق، أنه عاد إلى مصر من جديد بعد سنوات من رحيله عن الأهلي، من أجل رحلة عمل، وكذلك لرؤية أصدقائه القدامى.

وأضاف هندريك، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه حضر إلى مصر لأمور خاصة بأعمال شخصية، إذ يستعد مستقبلًا لإنشاء أكاديمية لكرة القدم بمصر.

وأوضح أن الأكاديمية هدفها نقل المواهب من مصر إلى الخارج في أوروبا أو العكس، وفقًا لما يحدده الكشافون، مشيرًا إلى أن مصر تشبه البرازيل من حيث اللاعبين الموهوبين.

واختتم تصريحاته، بأنه قبل اعتزاله تلقى عدة عروض، إلا أن حادثا تعرض له اضطره لإنهاء مسيرته، مشيرا إلى أن تجربته مع الأهلي عطلت مسيرته.