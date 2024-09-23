شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا للسوبر الأفريقى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فرض جهاز الكرة بالنادى الاهلى حظراً إعلامياً على لاعبيه، استعداداً لمواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، حيث أخطر سامى قمصان القائم بأعمال مدير الكرة لاعبيه بتوقف احتفالات التتويج بالدوري مع منع التصريحات الإعلامية استعداداً للمباراة المرتقبة.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، خاصة أن الفوز يضمن إضافة لقب غالٍ لخزائن القلعة الحمراء.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق البطولة فيها لمواصلة النتائج المتميزة التي تحققت الموسم الماضى.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها الجمعة المقبل بالرياض، وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجراءات السفر بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما مواجهة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك قد حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.