جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام عدد من المباريات في 5 دوريات مختلفة حول العالم اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر.

ويلاقي ريال بيتيس نظيره ريال مايوركا في ختام الجولة السادسة من الدوري الإسباني، بينما تستأنف مواجهات دور الـ32 من كأس الملك السعودي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ريال مايوركا - 10 مساء - beIN Sports 3

أتالانتا ضد كومو - 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

كأس الملك السعودي

الفيحاء ضد الباطن - 6.30 مساء - SSC NEWS

الحزم ضد النصر - 6.35 - SSC Extra 2

الطائي ضد الخليج - 6.45 - SSC SPORT 4

الأهلي ضد الجندل - 9 مساء - SSC SPORT 1

الاتفاق ضد العدالة - 9 مساء - SSC Extra 1

الدوري التركي

طرابزون ضد غازي عنتاب - 8 مساء

جوزتيبي ضد كايسري سبور - 8 مساء

الدوري المكسيكي

بوماس ضد تيخوانا - 2 صباحا

تولوكا ضد سانتوس لاجونا - 4.05 صباحا

تايجرز ضد خواريز - 4.10 صباحا