"رقم 10".. بيرسي تاو يحتفي بالتتويج بحصول الأهلي على درع الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفى بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالحصول على لقب الدوري المصري الممتاز وتسلم درع الدوري يوم السبت الماضي، في احتفالية داخل ستاد القاهرة الدولي.

وكتب تاو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "اللقب العاشر مع هذا النادي المذهل، لقد كانت رحلة مليئة، بالعمل الجاد والتفاني واللحظات التي لا تنسى".

وأضاف: "فخور بهذا الفريق وممتن لدعمه، في كل خطوة لي".

وتسلم النادي الأهلي، درع الدوري المصري الممتاز، يوم السبت الماضي في احتفالية أقيمت، عقب مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني يوم السبت الماضي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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