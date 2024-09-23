محمد الشناوى يحتفل بتسلم درع الدوري بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، بالحصول على درع الدوري المصري، والتتويج بلقب الدوري للمرة الـ 44 في تاريخ النادي.

ونشر الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "الحمد لله على التوفيق بعد موسم صعب وطويل".

وأضاف: "مبروك لجمهور النادي الأهلي، السند والداعم الأول، ومجلس الإدارة والجهاز الفني على الفوز ببطولة الدوري".

واختتم الشناوي: "لاعيبة رجالة كانوا و مازالوا قدر المسؤولية".

وكان النادي الأهلي، تسلم درع الدوري المصري يوم أمس السبت، عقب الانتهاء من مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان أعلن أمس السبت، غلق ملف الاحتفال بالدوري بشكل كامل، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية للتركيز في الفترة المقبلة.

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