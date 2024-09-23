انتصارات أفريقيه وصفقات خارجية.. كيف استعد الأهلي والزمالك لمباراة السوبر الإفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لمواجهة بعضهما في نهائي كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المملكة العربية السعودية.

ويدخل قطبي الكرة المصرية، المباراة وهما في حالة جيدة، خاصة بعد الدفعة المعنوية التي حصل عليها الثنائي في مشاركتهما الأفريقية مع بداية الموسم الحالي.

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، على حساب نظيره جورماهيا الكيني بمجموع المباراتين، ليضمن الصعود إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما نجح الفارس الأبيض نادي الزمالك، في تحقيق الفوز على حساب الشرطة الكيني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين، في دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليضمن الصعود إلى دور المجموعات.

ومن الممكن أن تشهد مباراة الجمعة، ظهور بعض الوجوه الجديدة في تشكيلة الفريقين، حيث أجرى الناديين عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد النادي الأهلي مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم "الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله، اللاعب القطري المصري يوسف أيمن، بالإضافة إلى لاعب الوسط عمر الساعي".

ودعم نادي الزمالك صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع 5 صفقات، وهم "المغربي محمود بنتايك، البولندي كونراد ميشالاك، الفلسطيني عمر فرج، السنغالي سيدي نداي ومحمد حمدي لاعب إنبي السابق".

ويطمح النادي الأهلي، إلى تحقيق الفوز وزيادة عدد ألقابه في البطولة إلى 9 ألقاب، فيما يسعى الزمالك إلى رفع رصيده إلى اللقب الخامس في هذه البطولة.

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