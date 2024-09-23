رسميا.. ميكالي مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين المدرب البرازيلي، روجيريو ميكالي، لقيادة منتخب مصر للشباب مواليد 2005.

وتوصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، لاتفاق نهائي مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة، لمدة 4 سنوات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي علي أعلي مستوي للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في حصد ميدالية أولمبية.

الجدير بالذكر أن المدرب البرازيلي استطاع احتلال المركز الرابع مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

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