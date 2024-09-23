 تعثر صفقة انتقال أحمد رفاعي لغزل المحلة

وأختتم:" غزل المحلة تمسك بشراء اللاعب ومن هنا تعثرت المفاوضات واللاعب سيستمر في قائمة الإنتظار لحين استقرار الزمالك على موقفه".

محمد يوسف

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