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 تعثر صفقة انتقال أحمد رفاعي لغزل المحلة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإعلامي خالد الغندور تعثر انتقال أحمد رفاعي مدافع الزمالك الشاب لفريق غزل المحلة.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك قيد اللاعب في قائمة الإنتظار، والأيام الماضية غزل المحلة طلب التعاقد معه".

وأضاف:" غزل المحلة طلب شراء عقد اللاعب أحمد رفاعي في صفقة بيع نهائي".

وأختتم:" الزمالك رد على طلب غزل المحلة برفض بيع اللاعب والموافقة فقط على إعارته".

وأختتم:" غزل المحلة تمسك بشراء اللاعب ومن هنا تعثرت المفاوضات  واللاعب سيستمر في قائمة الإنتظار لحين استقرار الزمالك على موقفه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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