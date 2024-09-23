خالد الغندور: الاتحاد السكندري وغزل المحلة مهتمان بسيف جعفر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، عن اهتمام أندية الاتحاد السكندري وغزل المحلة بالحصول على خدمات سيف فاروق جعفر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" سيف فاروق جعفر خرج من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز، وأصبح قريب من مغادرة القلعة البيضاء في ظل استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق.

وتابع :" هناك اهتمام من أندية غزل المحلة والاتحاد السكندري بالحصول على خدمات سيف فاروق جعفر على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خلال الميركاتو الحالي.

وأتم: من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مفاوضات مكثفة مع اللاعب لحسم وجهته المقبلة بعد خروجه من حسابات جوميز، ولكن هناك تحفظ من جانب سيف جعفر على الإنتقال لغزل المحلة".